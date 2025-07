Tchad : L’UJT forme des journalistes sur le syndicalisme, la sécurité et l'égalité

Ces sessions ont permis aux participants issus des médias publics et privés de se familiariser avec les fondamentaux du syndicalisme, en insistant sur les droits et devoirs dans l’exercice du métier de journaliste. Un accent particulier a été mis sur la protection des femmes journalistes tchadiennes, souvent confrontées à des défis tels que le harcèlement sexuel et d'autres formes de violences en milieu professionnel.



Présidant la cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère en charge de la Communication, représentant le ministre de tutelle, a salué la pertinence des thèmes abordés. Selon lui, ces formations s’inscrivent pleinement dans la politique gouvernementale de promotion de la gouvernance démocratique, de la liberté de la presse, de la lutte contre les discriminations sociales, ainsi que de la protection et de la promotion de la jeunesse.



Il a réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir et encourager les initiatives de l’Union des Journalistes du Tchad (UJT), notamment en matière de renforcement des capacités des professionnels des médias — un levier essentiel pour garantir la liberté d’expression.



La cérémonie de clôture a également enregistré la présence de la représentante de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), du président de l’UJT, ainsi que de représentants du Médiateur de la République. Elle s’est achevée par la remise d’attestations aux participants.