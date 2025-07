Côte d'Ivoire : Plus de 250 milliards FCFA investis dans le numérique, 2 965 emplois directs créés en 2024

Ces chiffres ont été dévoilés lors de la première édition de l'Ivoire Tech Forum, qui s'est tenue le jeudi 10 juillet 2025 à l'Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire. L'événement, organisé par le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, avait pour thème : "Le numérique au service de tous : comment les nouvelles technologies transforment notre quotidien ?".

Des performances records dans l'écosystème numérique

Selon le Chef du gouvernement, 2024 a marqué un seuil historique dans le développement de l'écosystème numérique ivoirien, avec 58,7 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration record de 185%.





"Ces performances qui sont également similaires au niveau de l'Internet et du mobile money reposent, en grande partie, sur des efforts d'investissement conséquents tant publics que privés", a expliqué Robert Beugré Mambé. Il a affirmé que le numérique en Côte d'Ivoire est le fondement de la modernisation de l'État et le moteur de son efficacité.