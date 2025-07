Tchad : La CNDH s’enquiert des conditions de détention des présumés auteurs des conflits intercommunautaires

Au cours de cette tournée, Belngar Larmé s’est entretenu avec les autorités pénitentiaires et policières. Il a également visité les cellules pour évaluer les conditions d’hygiène, d’alimentation et de sécurité, dans le respect des droits fondamentaux des détenus.



Le président de la CNDH s’est dit globalement satisfait des conditions observées, estimant que « les standards minimums en matière de respect de la dignité humaine sont, dans l’ensemble, respectés ». Il a néanmoins exhorté les responsables concernés à redoubler d’efforts pour garantir la présomption d’innocence et un traitement équitable pour toutes les personnes en détention.



Par ailleurs, Belngar Larmé a profité de sa visite à Kléssoum pour rendre visite au général Youssouf Boy, incarcéré depuis quelque temps. Il s’est également rendu à la Coordination générale de la Police judiciaire pour s’enquérir des conditions de détention du président du parti Les Transformateurs, Dr Masra Succès.



Cette démarche s’inscrit pleinement dans la mission de veille, de prévention et de protection des droits humains que mène la Commission nationale des droits de l’homme au Tchad.