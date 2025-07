Tchad : une mission du Programme national de lutte contre la cécité séjourne à Moussoro

Ce 11 juillet 2025, le directeur de l'hôpital provincial de Moussoro, Brahim Mahamat Mahadi, a reçu la mission du Programme national de lutte contre la cécité, dirigé par Dr Djimta Michaël, médecin ophtalmologiste, et par ailleurs chef de mission.



L'objectif de cette mission est d'organiser une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte, du 10 au 15 juillet 2025, au sein de l'hôpital provincial de Moussoro, avec l'appui de son partenaire, l'Association les amis de la société.



Cette initiative vise à fournir des soins ophtalmologiques essentiels aux populations locales, et à lutter contre la cécité due à la cataracte. Grâce à cette campagne, de nombreux patients pourront bénéficier d'interventions chirurgicales, qui amélioreront leur qualité de vie et leur permettront de retrouver une vision claire.



Le personnel médical et les bénévoles mobilisés pour cette campagne travailleront ensemble pour assurer la réussite de l'événement. Des consultations préopératoires seront prévues pour évaluer les patients et planifier les interventions chirurgicales. L'objectif est de traiter un maximum de patients et de leur offrir des soins de qualité dans un environnement sûr et adapté.



Cette initiative souligne l'importance de la coopération entre les différents acteurs de la santé pour améliorer l'accès aux soins ophtalmologiques et contribuer à la lutte contre la cécité dans la région.