Tchad : Le Ministre des Finances remet un message du Maréchal Déby Itno aux autorités émiraties à Abu Dhabi

Ce message s'inscrit dans le cadre du lancement du Plan National de Développement “Tchad Connexion 2030”, un événement stratégique majeur qui se tiendra les 9 et 10 septembre 2025 à Abu Dhabi. Ce plan vise à transformer durablement l’économie tchadienne.





Le Ministre d’État Tahir Hamid Nguilin a exprimé ses sincères remerciements pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité exceptionnelle qu'il a reçus, soulignant par la même occasion la solidité du partenariat entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis.