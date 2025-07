Tchad : La Coalition Justice et Égalité demande au chef de l'État d'ordonner la libération de Dr Masra Succès

Selon la Coalition, le maintien en détention prolongée de l’opposant sans chef d’inculpation clair, ni accès à ses proches, constitue une violation manifeste des droits humains.



Le communiqué va plus loin en pointant une déclaration publique du porte-parole du gouvernement, le ministre Gassim Cherif, qui aurait admis le caractère politique de l’affaire lors d’un débat télévisé.



Dans une prise de position directe, la CJE interpelle le président Mahamat Idriss Déby Itno pour qu’il agisse politiquement et ordonne sans délai la libération de Dr Masra Succès. Elle appelle également le président français Emmanuel Macron à sortir du silence, rappelant sa présence à N’Djamena en 2021 et sa responsabilité morale dans la situation actuelle.



Par ailleurs, la Coalition demande une réaction urgente de la communauté internationale, notamment de la CEEAC, de l’Union africaine, de l’Union européenne et des Nations unies, dénonçant leur silence coupable.