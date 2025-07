Tchad : La Ministre de l'Action Sociale rencontre l'AIRD pour renforcer la réponse humanitaire

L'AIRD, un acteur clé dans la gestion des déplacements forcés

L'AIRD est un acteur humanitaire qui facilite la réponse aux crises engendrées par les déplacements forcés, qu'ils soient dus à des conflits ou à des catastrophes naturelles. En étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires techniques et financiers, l'organisation a présenté à la Ministre ses domaines d’expertise et ses axes d’intervention au Tchad.





Les principales activités de l’AIRD comprennent le transport de réfugiés, la gestion logistique des articles non alimentaires, ainsi que la construction d’abris, d’infrastructures sanitaires et d’établissements éducatifs.



Priorités gouvernementales et appel à la coordination

Mme Zara Mahamat Issa a rappelé que le gouvernement tchadien place le développement et l'accès aux services sociaux de base au cœur de ses priorités. Face à l'augmentation constante du nombre de réfugiés, elle a souligné l'engagement de son département à garantir aux personnes déplacées et aux communautés hôtes un abri digne, une aide essentielle, et des conditions propices à une résilience durable, à la cohésion sociale et au développement local.





En conclusion, la Ministre a insisté sur l’importance d’une coordination efficace entre tous les acteurs humanitaires. L'objectif est d'optimiser les interventions, d'éviter les chevauchements et de répondre de manière efficiente aux besoins des populations vulnérables.