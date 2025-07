Affaire Masra : La Commission des Affaires étrangères du Tchad rejette toute forme de pression extérieure

Dans un communiqué, la Commission tchadienne rappelle avec fermeté que le Tchad est « un État souverain, régi par un ordre juridique indépendant », où la séparation des pouvoirs est un pilier fondamental de l’État de droit. Elle souligne que les poursuites engagées contre M. Masra relèvent exclusivement de la compétence de la justice tchadienne, dans le respect de la légalité, des droits de la défense et des engagements internationaux du pays.



La Commission exprime sa vive opposition à toute intervention extérieure qui tenterait d’influencer ou de discréditer les institutions nationales. Elle réaffirme que la coopération entre parlements doit se fonder sur le respect mutuel, l’égalité entre États et la non-ingérence dans les affaires intérieures.



Selon Dr. Outman Haoua, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Tchad, la Commission affiche une confiance totale dans l’impartialité et la rigueur de la justice tchadienne pour faire toute la lumière sur les faits reprochés à M. Succès Masra, dans un climat de sérénité.