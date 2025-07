Tchad : 30 milliards de dollars pour le Plan National de Développement "Tchad Connexion 2030"

Le financement public national .

. Des partenariats solides avec les bailleurs internationaux .

. L'investissement privé.

Une gestion rigoureuse pour une transformation durable

Pour atteindre cet objectif financier colossal, le Tchad compte sur un effort coordonné impliquant diverses sources de financement :Dans cette optique, le pays bénéficie déjà de l'appui du Fonds Monétaire International (FMI), à travers un programme conçu pour créer les conditions budgétaires indispensables au financement de ce nouveau Plan National de Développement.Le gouvernement tchadien a mis en place un cadre rigoureux de programmation, de suivi et de priorisation des dépenses. Cette approche vise à garantir la viabilité du plan et à s'assurer que les financements sont alignés sur les résultats attendus.:Le Tchad affiche ainsi une ambition claire et maîtrisée pour sa transformation, s'engageant avec une vision crédible vers un développement durable.