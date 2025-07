Tchad : La Mairie de Mongo crée un comité de gestion de l'eau de pluie pour prévenir les inondations

Composé de sept membres et dirigé par Monsieur Adoum Fadoul, ce comité a pour mission principale de développer des stratégies efficaces pour prévenir les inondations et protéger l'infrastructure urbaine de la ville.





Le Maire Hamza Abba Dharou a souligné l'importance de cette initiative : "Une bonne gestion de l'eau de pluie est essentielle pour préserver notre ville et assurer la sécurité de nos concitoyens."





Suite à une tournée d'inspection menée par le comité dans divers quartiers, un état des lieux préoccupant a été dressé. Selon Abdramane Ali, chef d'équipe du comité, "le constat révèle qu'un grand travail reste à accomplir pour résoudre définitivement les problèmes liés à la gestion des eaux pluviales". Cette évaluation initiale permettra au comité d'élaborer un plan d'action adapté aux spécificités de chaque zone et de prioriser les interventions urgentes.





Les autorités municipales ont affirmé que les activités du comité seront menées dans les plus brefs délais pour garantir une protection rapide et efficace des habitants contre les risques d'inondation. Cette démarche proactive s'inscrit dans une volonté de moderniser et d'améliorer la gestion urbaine de Mongo, offrant ainsi un cadre de vie plus sûr et agréable à ses administrés.