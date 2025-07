Tchad : Un partenariat historique pour la conservation de la Réserve de Ouadi Rimé-Ouadi Achim

Un joyau écologique au cœur du Sahel





Trois piliers pour une gestion durable

La protection et la restauration des écosystèmes .

. L' implication des communautés locales dans la gestion.

dans la gestion. La mobilisation des financements.

La Réserve de Faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim est un écosystème sahélien unique et un refuge pour des espèces emblématiques telles que l’oryx algazelle, l’addax et la gazelle dama. Ce nouvel accord, fruit de plus de 20 ans de collaboration entre les deux entités, pose les bases d’une gouvernance partagée, d’une conservation participative et d’un développement durable au service des communautés locales.Le Ministre Hassan Bakhit Djamous et le Fondateur de Sahara Conservation, M. John Newby, ont officialisé ce partenariat qui vise à redonner vie à ce joyau écologique et culturel.L'accord repose sur trois piliers fondamentaux, en adéquation avec le Plan National de Développement "Tchad Connexion 2030" et la vision du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno :À travers cet accord, le Ministère de l’Environnement et l’ONG Sahara Conservation s’engagent à transformer la gestion de cette réserve pour en assurer la durabilité.