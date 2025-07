Tchad : Vaste opération de salubrité dans les hôpitaux de N'Djamena dans le cadre du "Samedi Citoyen"

Objectifs : Assainir, promouvoir l'hygiène et sensibiliser

Assainir les établissements de santé majeurs de la capitale.

les établissements de santé majeurs de la capitale. Promouvoir une hygiène hospitalière exemplaire.

une hygiène hospitalière exemplaire. Sensibiliser les citoyens à l'importance de la propreté dans les lieux de soins.

L'événement s'est déroulé en présence de la Secrétaire d’État à la Santé Publique et à la Prévention, Mme Francine Mbaïdédji, marquant une forte synergie entre les autorités locales et nationales.Cette initiative citoyenne vise à :Elle s’inscrit dans une vision de prévention sanitaire, de solidarité communautaire, et de renforcement du lien entre institutions publiques et populations. La Mairie de N’Djamena réaffirme ainsi son engagement pour un environnement sain et digne, en particulier dans les espaces cruciaux comme les hôpitaux.