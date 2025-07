Tchad : L'IJDE lance ses cours d'été à Moussoro pour le renforcement éducatif

Lors du lancement, Abakoura Adran, Président de l'IJDE, a vivement encouragé les parents à inscrire leurs enfants, insistant sur l'importance de cette démarche pour leur développement. L'association, à travers cette action, réaffirme sa volonté de promouvoir l'éducation et le développement des jeunes de la province.



Les Cours d'été permettront aux élèves d'approfondir leurs connaissances dans diverses matières, tout en participant à des activités ludiques et éducatives qui enrichiront leur expérience estivale.







À ce jour, une quinzaine d'élèves sont déjà inscrits. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'IJDE envers l'éducation et le développement des jeunes, contribuant ainsi à bâtir un avenir prometteur pour la communauté de Moussoro.