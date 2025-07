TCHAD Tchad : Un nouveau projet de recherche vise à rendre l'énergie solaire accessible aux femmes et jeunes de Ngouri

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 12 Juillet 2025



Un projet de recherche intitulé « Accessibilité sociale des populations déshéritées à l'énergie solaire photovoltaïque dans la province du Lac Tchad : cas des femmes et des jeunes de la zone rurale de Ngouri » a été officiellement lancé hier, jeudi, à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement.





Adoum Kouffa Tegni, chercheur et boursier FLM/CLWR affilié à l’Université de Douala, a souligné lors d'un point de presse que ce projet aborde une problématique cruciale : l’accès équitable à l’énergie solaire pour les populations marginalisées, en particulier les femmes et les jeunes vivant en zone rurale dans la province du Lac.





Cette région est confrontée à une pauvreté énergétique aiguë, aggravée par une insécurité persistante. Les femmes, souvent en charge des tâches domestiques, et les jeunes, fréquemment exclus des circuits économiques formels, dépendent encore majoritairement du bois pour leurs besoins énergétiques quotidiens (cuisson, éclairage). Le projet explore ainsi si l’énergie solaire photovoltaïque peut constituer une alternative viable, durable et socialement équitable pour ces communautés.





L'objectif principal est d'identifier les obstacles qui freinent l’adoption des technologies solaires dans cette zone rurale. L’approche adoptée place au centre la parole des femmes et des jeunes , souvent absents des politiques énergétiques traditionnelles.

Le projet entre actuellement en phase préparatoire. Les premières enquêtes de terrain débuteront dès la semaine prochaine et seront menées en collaboration avec les autorités administratives et traditionnelles, ainsi que les organisations communautaires de Ngouri. L’analyse des données collectées se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, avec une restitution publique des résultats prévue pour le premier trimestre 2026. L’objectif final est de formuler des recommandations réalistes, inclusives et adaptées aux réalités locales, afin de contribuer à une transition énergétique juste et durable.





Le point de presse a également été l’occasion de lancer un appel à la mobilisation communautaire. Les femmes, les jeunes et l’ensemble des ménages de Ngouri sont invités à réserver un accueil favorable aux enquêteurs. Leur participation est essentielle : leurs témoignages, leurs perceptions et leurs besoins constitueront la base de cette recherche. Ce sont leurs voix qui guideront l’élaboration de solutions énergétiques équitables, ancrées dans leur quotidien et tournées vers l’avenir.





« Il est temps que les femmes et les jeunes de Ngouri deviennent les acteurs centraux de la résilience climatique et de la transition énergétique sur leur territoire », a conclu le chercheur.







Cette recherche s’inscrit dans une démarche sociologique visant à analyser les inégalités sociales d’accès à l’énergie renouvelable dans les zones rurales, en lien avec les Solutions Fondées sur la Nature (SFN). Elle porte une attention particulière à des facteurs comme le genre, la gouvernance locale, le capital économique, et s’inscrit dans le cadre du développement de systèmes solaires intégrés dans des modèles écologiquement durables.







