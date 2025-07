Tchad : Les députés du Moyen-Chari en mission d'écoute pour une province unie et sécurisée

La délégation parlementaire, composée de Nganderé Djimet, Ndougonna Mbakasse Riradjim, Ngaradjina Roubakoua et Ngalaba Kossi, s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation sécuritaire et socioéconomique de la province. L'objectif est de mieux porter les aspirations de la population au niveau national.

Cette rencontre a été l'occasion pour les députés d'ouvrir un dialogue franc avec l'administration territoriale autour des enjeux majeurs auxquels la province est confrontée. Parmi ceux-ci figurent la sécurité des citoyens et de leurs biens, le développement local, ainsi que le renforcement de la cohésion sociale.



Appel à un rôle de relais efficace pour le développement

Le Délégué général du gouvernement a salué cette initiative, la qualifiant de patriotique et responsable. Il a mis en avant les efforts des forces de sécurité pour maintenir un climat de paix, tout en reconnaissant l'existence de quelques poches de tensions causées par des individus malintentionnés.





Sur le plan économique, Abdraman Ahmat Bargou a exhorté les députés à être des relais efficaces des besoins locaux au sein de l’Assemblée nationale. Il a insisté sur l’urgence de soutenir des projets de développement ciblés, en particulier ceux destinés à la jeunesse et aux femmes, afin de stimuler l'économie de la province. "Au-delà de votre appartenance politique, vous affichez une volonté commune : celle de servir notre province avec écoute, engagement et responsabilité. Je vous félicite car c’est un signal fort qui redonne espoir à une population en quête de stabilité, de justice et de progrès durable", a précisé le Délégué général.



Engagement parlementaire et visites de terrain à venir

Au nom de la délégation, le député Nganderé Djimet a exprimé la reconnaissance des élus envers les efforts déployés par l’administration locale. Il a réaffirmé l'engagement collectif des parlementaires à accompagner les actions de l’État dans la consolidation de la paix et la promotion du vivre-ensemble dans toute la province.*





Les députés prévoient des visites de terrain dans les jours à venir. Ces descentes leur permettront de dialoguer directement avec les différentes couches sociales et professionnelles, en vue de faire remonter les préoccupations urgentes des citoyens.