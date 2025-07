TCHAD

Tchad : Le Ministre du Tourisme rencontre Dashnor Balliu, le motard albanais explorateur

Alwihda Info | Par Peter Kum - 11 Juillet 2025

Le Ministre du Tourisme du Tchad, Abakar Rozzi, a eu l'honneur de rencontrer ce vendredi 11 juillet 2025 Dashnor Balliu, un voyageur solitaire venu d’Albanie. Dashnor Balliu parcourt le monde à moto dans le cadre de son projet intitulé « Exploring the World Alone on Two Wheels ».