Sahel - Liptako-Gourma : Vers une transformation de l'ALG en Agence de développement de l'AES

Décisions majeures et échéances pour la transformation

La transformation de l’ALG en Agence de développement pour l’AES .

. Le maintien de son siège à Ouagadougou .

. La désignation prochaine d’un Administrateur provisoire .

. La conduite d’un audit préalable .

. Le transfert progressif des missions actuelles à la nouvelle structure.

à la nouvelle structure. L'échéance fixée au 31 décembre 2025 pour la finalisation du processus.

L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les activités de l’ALG et d’adopter des mesures structurantes en lien avec la Confédération des États du Sahel (AES). Le Président Assimi Goïta a salué les efforts de l’ALG et a plaidé pour sa transformation en une agence d’exécution des projets de développement de la Confédération. Il a souligné que face aux mutations géopolitiques actuelles, l’ALG doit s’adapter pour accomplir pleinement sa mission.À l’issue des travaux, plusieurs décisions importantes ont été entérinées :Le Président Goïta a précisé que cette transformation "traduit notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d’ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment". Il a ajouté que cette démarche évitera la création de structures supplémentaires coûteuses pour les États, en réaménageant l'existant.Des propositions concrètes sont désormais attendues des ministres de tutelle et des experts pour définir la nouvelle forme institutionnelle de l’ALG et ses missions adaptées. Le Président Goïta a insisté sur la nécessité de "capitaliser l’expérience de l’ALG, tout en opérant une transformation qui correspondra mieux aux idéaux de notre Confédération, mais aussi aux aspirations de nos populations à une appropriation réelle de leur souveraineté".Les Chefs d’État ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’intégration régionale, de la souveraineté collective et de la solidarité entre les peuples du Liptako-Gourma. La session s’est achevée dans un esprit de convergence, avec des instructions claires pour accélérer la mise en œuvre des résolutions adoptées.