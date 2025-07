Côte d’Ivoire : le gouvernement et la société émiratie G42 Presight signent deux protocole d’accord

Deux protocoles d’accord non contraignants dans le domaine du numérique et de la digitalisation des services publics ont été signés, le jeudi 10 juillet 2025 entre la société publique émiratie G42 Presight qui figure parmi les leaders mondiaux de l'analyse du Big Data et le ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration d’une part. Et, d’autre part, entre G42 Presight et le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation.



Ces deux protocoles signés à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire, en marge de l'ouverture officielle de la première édition de Ivoire Tech Forum, et sous la présidence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, sont respectivement relatifs à la mise en place d'un cadre de collaboration sur la modernisation de l'administration publique et d'un cadre de collaboration sur la stratégie nationale de développement du numérique.



Les signataires de la partie ivoirienne ont été la ministre d’Etat Anne Désirée Ouloto et le ministre Ibrahim Khalil Konaté, tandis que le vice-président des ventes et du développement commercial Afrique, Amérique latine de G42 Presight, Sheik Muhammad Shameen Hosenbocus, a représenté son entreprise.



Cette signature qui a été saluée par les parties prenantes, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, Ali Yousef Al Nuaimi, qui représentait le gouvernement émirati. Ces protocoles d'accord s'inscrivent dans la dynamique du renforcement du partenariat stratégique entre les Émirats Arabes unis et la République de Côte d'Ivoire dans les domaines de l'innovation technologique et de l'intelligence artificielle.