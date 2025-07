AFRIQUE

Cameroun : ADECOPA-CAM soutient les femmes et filles de Gazawa pour l'autonomisation et la dignité

Alwihda Info | Par Peter Kum - 11 Juillet 2025

L'Association pour le Développement Communautaire et la Protection de l'Environnement au Cameroun (ADECOPA-CAM) a organisé une activité en trois volets ce jeudi 10 juillet 2025 à destination d'une cinquantaine de femmes et filles, à la fois de la communauté hôte et des déplacées internes, à Gazawa.