Sénégal : Le gouvernement met en garde contre la promotion des questions LGBTQI

Le Ministère a été informé que l'Ambassade des Pays-Bas à Dakar et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme envisageraient d'organiser la projection d'un film suivie de débats sur les questions LGBTQI dans les locaux du Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme à Dakar.





Rappel des lois et valeurs sénégalaises

Le MIAAE a rappelé "fermement que les activités que tiennent les Missions diplomatiques et consulaires, les Organisations internationales et les Organisations Non gouvernementales sur le territoire sénégalais doivent impérativement rester conformes aux lois et règlements en vigueur dans le pays, et respecter scrupuleusement les valeurs culturelles, religieuses et sociales qui fondent la Nation sénégalaise."





Le communiqué souligne que le Sénégal n'accepte "aucune forme de propagande et de promotion du phénomène LGBTQI sur son territoire", une position qui a été "clairement et maintes fois exprimée par les plus Hautes Autorités du pays."





Menaces de mesures contre les organisateurs et participants

En conséquence, le gouvernement se réserve le droit de prendre "toute mesure appropriée contre les éventuels organisateurs de telles activités et même contre les participants, quels que soient leurs origines, statut ou rang, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur."