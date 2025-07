Tchad : Installation de la Commission provinciale de désarmement au Salamat

Nommés par l'arrêté n°045 du 9 juillet 2025, les membres de cette commission ont été investis de leurs fonctions. Elle est composée de responsables des Forces de défense et de sécurité, ainsi que d'autorités administratives et judiciaires. Le général Ismat Issakha Acheikh assure la présidence honorifique, tandis que la présidence active est assurée par le Commandant de la zone militaire n°10.





La commission est chargée de procéder à des fouilles systématiques des habitations et résidences afin de récupérer les armes et effets militaires détenus illégalement. L'article 3 de l'arrêté précise une politique claire : « Toute personne qui remet volontairement son arme à la Commission est exempte de poursuites judiciaires. En revanche, toute personne dont les armes sont récupérées par la Commission fera l’objet de poursuites pénales pour détention illégale d’armes de guerre. »





Par cette initiative, le Délégué général du gouvernement vise à instaurer un climat de paix et de sécurité durable dans la région du Salamat.