Tchad : L'UNFPA célèbre la Journée Mondiale de la Population et plaide pour la justice démographique

Dans son discours, la Représentante Résidente a insisté sur la nécessité de garantir les droits et les choix des individus en matière de santé reproductive. Elle a affirmé : « Chacun compte, et chaque voix doit être entendue. Nous devons travailler ensemble pour assurer un avenir où chaque individu a accès à des services de santé de qualité, à l'éducation et à des opportunités égales. »







En cette journée spéciale, l'UNFPA réaffirme son engagement à promouvoir l'égalité des sexes, à soutenir les droits reproductifs et à investir dans l'éducation pour tous. L'organisation appelle à une collaboration collective pour bâtir un avenir meilleur pour la population tchadienne.