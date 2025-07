Tchad : 2 000 jeunes tchadiens formés gratuitement à l'IA pendant ces vacances

Qui peut postuler et que va-t-on apprendre ?

L' informatique de base .

. L' IA appliquée .

. Des mini-projets .

. Des ateliers pratiques.

Dates et lieu

Cette initiative s'adresse aux jeunes tchadiens âgés de, quel que soit leur niveau scolaire. Les candidats intéressés devront fournir les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance ou âge, diplôme ou niveau d’études, ville de résidence, et un numéro WhatsApp valide (l'adresse email est facultative).L'objectif de cette formation deest d'initier les participants aux bases de l'intelligence artificielle, à travers :L'apprentissage sera hybride et interactif, combinant différentes modalités pédagogiques.La formation se déroulera duà N'Djamena.Cette initiative vise à doter la jeunesse tchadienne de compétences essentielles dans un domaine en pleine expansion, contribuant ainsi à leur insertion professionnelle et au développement numérique du pays.