Lac Tchad : La Force Mixte Multinationale et l'Opération Émergence 4 unissent leurs forces contre le terrorisme

Au cours de cette visite, le Général Mutkut a rappelé que la FMM et l’Opération Émergence 4 ont un ennemi commun : les groupes terroristes Boko Haram et ISWAP. Ces groupes sévissent dans la région depuis plus de 15 ans, épuisant les ressources et causant d’importantes pertes en vies humaines et en biens. Le Général Mutkut a souligné être venu rencontrer le Commandant d’Émergence 4 pour partager des réflexions, relever ensemble les défis et élaborer une stratégie conjointe et coordonnée pour vaincre les menaces sécuritaires régionales.





Le Général Mutkut a indiqué que cette synergie renouvelée ira au-delà de la FMM et d’Émergence 4, en incluant tous les acteurs engagés pour la sécurité du Bassin du Lac Tchad. Il a également lancé un appel aux pays contributeurs de troupes pour un soutien continu à la mission.



Engagement et coopération renforcée

En réponse, le Général Saly Mohamadou a salué les efforts de la FMM pour améliorer la sécurité et favoriser la relance des activités économiques dans le Bassin du Lac Tchad. Il a affirmé que ses troupes sont pleinement disposées à fournir tout appui et toute collaboration susceptibles de renforcer les capacités des deux forces.





Le Commandant de la Force a également rendu une visite de courtoisie au Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun, Midjiyawa Bakari, à qui il a assuré qu’un changement notable interviendra dans les opérations de lutte contre le terrorisme en cours dans la région du Lac Tchad.





Ce partenariat renforcé marque un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans le Bassin du Lac Tchad, traduisant une volonté commune de restaurer la stabilité et la sécurité au profit des populations de la région.