De nouvelles opportunités de formation annoncées

Hôtellerie

Couture

Informatique

Cette session a bénéficié à 110 participants, dont 50 survivantes de violences basées sur le genre (VBG) et 60 jeunes membres du Consortium des Associations de Jeunes pour l’Informatique.Dans la foulée de ce succès, la Direction Générale, via sa Direction de la Formation Professionnelle, a annoncé le lancement d'une nouvelle session de formation dans plusieurs domaines clés :Toutes les personnes intéressées par l'apprentissage et le développement de compétences sont invitées à s'inscrire directement auprès de la Direction de la Formation Professionnelle, située au sein de la Maison Nationale de la Femme.