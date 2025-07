Cameroun : L'élection présidentielle fixée au 12 octobre 2025

Calendrier électoral et prétendants à la présidence

Bello Bouba Maïgari , ancien allié de Paul Biya et président de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP).

Issa Tchiroma Bakary , ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de la Communication.

, ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et de la Communication. Maurice Kamto .

. Joshua Osih .

. Akere Muna .

. Serge Espoir Matomba .

. Cabral Libii.

Selon le calendrier prévisionnel d'Elecam, la liste des candidatures retenues sera connue au plus tard le 11 août, et la campagne électorale débutera le 27 septembre pour s'achever le 11 octobre.

La convocation du corps électoral marque la fin des opérations de révision des listes électorales. Selon Erick Essoussè, Directeur d'Elecam (Elections Cameroon), l'organe chargé des processus électoraux, le nombre de nouveaux électeurs a considérablement augmenté. "Nous étions à 7 845 622. Maintenant, avec ceux qui se sont ajoutés, c'est plus de 400 000. On est à plus de 8 millions, mais il faudra toiletter, c'est là que nous verrons exactement quel est le chiffre, mais à coup sûr la liste aura évolué pour être sûrement à plus de 8 millions", a-t-il déclaré à la presse.Les candidats à la présidentielle disposent de 10 jours pour déposer leurs candidatures auprès de la Direction générale des élections ou dans les démembrements régionaux d’Elecam. Ces derniers les transmettront sous 24 heures à la Direction générale des élections. Le Conseil électoral devra ensuite arrêter et publier la liste des candidats au moins 60 jours avant la date du scrutin, avec notification immédiate au Conseil constitutionnel.Le Cameroun s'apprête ainsi à vivre la 6ème élection présidentielle de son histoire depuis le retour au pluralisme en 1992. Plusieurs personnalités ont déjà manifesté leur intention de briguer les suffrages des électeurs, sous réserve du dépôt et de la validation de leurs candidatures. Parmi eux figurent :Des tractations sont en cours pour la formation de coalitions, et certains pourraient finalement renoncer.Quant à Paul Biya, président national du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et au pouvoir depuis 1982, il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, malgré les appels de certains de ses militants et d'une partie de la population l'invitant à ne pas se représenter. Il pourrait se déclarer officiellement dans les prochains jours, potentiellement par une lettre aux Camerounais.