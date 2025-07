RCA : Les États-Unis et la Centrafrique célèbrent l'amitié et la coopération à Bangui

À cette occasion, M. Gunning a réaffirmé la continuité de l’aide publique américaine à la République Centrafricaine. De son côté, le Ministre Ernest Mada, chargé du Secrétariat général du gouvernement et Ministre des Affaires étrangères par intérim, a souligné l’importance des relations entre les deux pays.





De nombreuses personnalités issues du gouvernement centrafricain, du corps diplomatique et de diverses organisations ont honoré l’événement de leur présence. L’ambassade des États-Unis a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont célébré cette journée symbolique placée sous le signe de l’amitié et de la coopération.