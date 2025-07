Cameroun : deux personnes arrêtées avec 90 kg d'écailles de pangolin géant à Tibati

Les deux trafiquants arrêtés le 3 juillet dernier à Tibati, pour trafic d'écailles de pangolins géants, tentaient de vendre leur butin lorsqu'ils ont été appréhendés. Ces derniers sont arrivés sur le lieu de la transaction à bord d'une moto.



Alors que l’un d’entre eux conduisait, l'autre soutenait de ses mains les deux sacs d’écailles de pangolins qu’il avait placés entre eux deux. La moto et les écailles de pangolin ont été saisies lors de leur interpellation.



Cette opération coup de poing a été menée par les agents des services de la faune de la délégation départementale des Forêts et de la Faune du Djerem (Est du Cameroun), en collaboration avec la compagnie de gendarmerie de Tibati. Les deux trafiquants présumés ont été trouvés en possession de deux sacs contenant des écailles de pangolins géants à Tibati, non loin de la gare routière.



Les écailles de pangolins étaient dissimulées dans des cartons et enfouies dans des sacs de céréales. Près de 90 kg d'écailles de pangolins géants ont été saisis, ce qui représente environ 35 pangolins géants tués. L'un des trafiquants est un marchand de viande de brousse, tandis que l'autre, en plus du trafic de la faune, est mécanicien. Ils ont mobilisé un groupe de braconniers qui ont collecté ces écailles, principalement dans les villages autour de Tibati.



L'organisation The Last Great Ape Organisation (LAGA) a apporté son assistance technique pendant l'opération. Selon des sources proches du dossier qui ont souhaité préserver l'anonymat, les suspects se rendaient hors de la ville, notamment à N’Gaoundéré, pour écouler leur butin. Ils sont actuellement détenus à la prison de Tibati, dans l'attente de la suite de la procédure.



Récemment, des rapports sur les pangolins, notamment celui de Wildlife Justice Commission, ont révélé une baisse notable du trafic de pangolins. Cependant, le trafic se poursuit, bien qu'avec moins d'intensité, comme l'a noté Tah Kaba Eric, directeur adjoint de LAGA. Il déclare que « les efforts visant à endiguer le commerce illégal des écailles de pangolins ont contribué à une lutte efficace pour la survie de l'espèce et nous commençons peut-être à en voir les résultats.



L'intensité du commerce a peut-être diminué. Ceci pourrait également s'expliquer par une baisse de la demande dans les pays asiatiques. Mais, tout cela pourrait n'être qu'un faux espoir, étant donné que le commerce pourrait bien être passé totalement dans la clandestinité, ce qui rendrait la tâche encore plus difficile pour les forces de l'ordre ».



Le commerce illégal et le braconnage des pangolins restent la plus grande menace pour la survie de l'espèce. Le gouvernement camerounais ne relâche pas ses efforts dans le cadre de la loi de 2024 sur la faune sauvage dans le but de punir toute personne reconnue coupable de trafic d'écailles de pangolins.



Selon la loi de 2024 sur la faune, toute personne trouvée en possession d'écailles de pangolin est considérée comme ayant abattu les animaux en question, et est passible d'une peine d'emprisonnement de 15 à 20 ans et/ou d'une amende allant de 20 à 50 millions. Les pangolins géants sont une espèce totalement protégée au Cameroun.