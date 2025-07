Centrafrique : Le Ministre Ngate-Robard et la FAFECA soutiennent les entrepreneures pour la FOTRAC 2025

La FOTRAC, l'une des plus grandes foires de la sous-région, est prévue du 17 au 31 juillet à la frontière tripartite entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée Équatoriale. Confrontées à diverses difficultés, ces entrepreneures étaient sur le point d'abandonner à la veille de leur départ.





Heureusement, le Ministre Ngate-Robard, conscient de l'enjeu et des bénéfices de ce rendez-vous d'affaires, s'est engagé à soutenir ces entrepreneures pour faciliter leur déplacement. Un geste salué qui assure leur participation à cet événement.



Par ailleurs, il convient de féliciter Mme Portia Deya-abazene, Présidente de la FAFECA, pour son lobbying efficace auprès des partenaires et institutions locales, qui a rendu ce déplacement possible.