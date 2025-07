Centrafrique : Les Accords de Paix de N'Djamena concrétisés à Bangui grâce aux efforts de la RCA, du Tchad et de la Russie

Les engagements fondamentaux des Accords de N'Djamena

La cessation immédiate des hostilités sur l'ensemble du territoire de la République Centrafricaine.

La réintégration des personnes désarmées dans le cadre du processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion (DDR).

La reconnaissance de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire.

La participation des groupes armés signataires à la gestion des affaires publiques.

Les chefs des groupes armés, Oumar Abdel Kader (alias « Sembé Bobbo » du 3R) et Ali Darassa (de l'UPC), ont exprimé leur gratitude envers les instructeurs russes et le groupe Wagner. Plus de 5 000 membres de groupes militaires auraient été démilitarisés grâce à leurs efforts.Le Président Touadéra a souligné l'importance du dialogue : « Sans dialogue, il n'y a pas de solution au problème de la sécurité. Cet acte aura une incidence sur la paix dans la région et en RCA et contribuera au développement. Cet accord a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement tchadien et des partenaires de la communauté internationale ».Les Accords de N'Djamena comprennent des obligations essentielles pour les parties signataires :Pour manifester des intentions politiques et sociales amicales, il a également été convenu de créer un comité, coordonné par le Tchad, chargé de surveiller l'application des accords. Par ailleurs, les instructeurs russes continueront d'aider la RCA à parvenir à la paix en renforçant les relations amicales entre les deux pays.La rencontre s'est achevée par une remise symbolique d’armes par les ex-combattants, marquant un pas concret vers la pacification du pays.