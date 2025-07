Tchad : l’Association des Femmes Leaders et Entrepreneurs veut briser les barrières

La vision de l’ASFLET est de bâtir une communauté de femmes autonomes, confiantes et compétentes, capables d’utiliser leur créativité et leur esprit d’innovation pour faire entendre leur voix, apporter des solutions aux problèmes de société, et inspirer une génération montante de femmes éduquées, courageuses et productives, aussi bien dans les zones urbaines que rurales.



Dans sa déclaration, la Secrétaire générale Hinda Abakar a précisé que cette initiative, portée par des femmes engagées, est née d’une conviction forte : les femmes tchadiennes ont un rôle fondamental à jouer dans la construction d’une société plus juste, solidaire et prospère.



À travers ASFLET, ces femmes ont choisi de s’unir autour d’une vision commune : un Tchad où la paix, l’autonomisation des femmes, l’éducation des jeunes filles et le développement durable deviennent des réalités concrètes et non de simples idéaux.



Prenant la parole à son tour, la présidente de l’association, Fatimé Hamid, a souligné que l’ASFLET a pour vocation de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et de renforcer le leadership des femmes dans tous les secteurs de la société. L’association repose sur des valeurs de solidarité, d’entraide et d’engagement, et porte un emblème fort : « Ensemble pour l’autonomisation des femmes, le leadership et l’innovation ».



Elle a affirmé que leur mission est de briser les barrières, d’ouvrir des portes, de créer des opportunités et des espaces où les femmes peuvent s’épanouir et exceller. ASFLET ambitionne de devenir un véritable moteur de transformation pour les femmes entrepreneures et leaders au Tchad.