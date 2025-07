Tchad/Éthiopie : Renforcement des relations bilatérales et coordination sur la crise soudanaise

La coopération économique et sécuritaire dans la région du Sahel et de la Corne de l’Afrique.

Un appel conjoint à la résolution de la crise soudanaise

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l’Éthiopie, deux nations partageant des valeurs communes et un engagement pour la paix, la stabilité et l’intégration régionale.Au cours de l’audience, les deux ministres ont discuté de plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment :Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a salué l’engagement de l’Éthiopie pour la stabilité régionale et a exprimé la volonté du Tchad de consolider les liens historiques et stratégiques unissant les deux nations.Les deux chefs de diplomatie ont convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de trouver une solution pacifique à la crise soudanaise. Cette crise provoque des déplacements massifs de populations et affecte considérablement la région, en particulier les pays voisins.