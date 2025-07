Tchad : Le Ministre des Affaires Étrangères visite le Consulat Général à Douala

Cette visite de terrain visait à évaluer les conditions de travail au sein de cette représentation diplomatique. Le ministre a également tenu à féliciter et encourager le personnel pour ses performances, notamment en matière de recettes consulaires, un domaine dans lequel le poste de Douala se distingue parmi les meilleurs.





Pendant plus d’une heure, le Ministre d’État s’est entretenu avec l’équipe dirigeante du Consulat, menée par le Consul Général M. Djimet Abdullah. Les échanges ont couvert une large palette de sujets, incluant les défis opérationnels, les perspectives d’amélioration, les besoins logistiques et les dynamiques de performance. Chaque point a été abordé avec précision, dans une ambiance de transparence et d’écoute.







Par ce déplacement, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul réaffirme l’importance qu’il accorde à la diplomatie de proximité et à la valorisation du travail accompli sur le terrain. Ce geste fort s'inscrit dans une dynamique de redynamisation des missions diplomatiques et consulaires du Tchad, avec pour mots d'ordre l’efficacité, la rigueur et le service aux citoyens, une vision de diplomatie proactive incarnée par le Ministre d'État.