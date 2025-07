Centrafrique : Plus de 300 ex-combattants de l’UPC déposent les armes à Maloum

Rameau Claude BIREAU, ministre centrafricain de la Défense nationale ;

Issakha Maloua DJAMOUSS, ministre tchadien de la Défense ;

Général d’armée Henry WANZET-LINGUISSARA, ministre conseiller à la Présidence ;

Le ministre tchadien de la Communication ;

Général d’armée Zéphirin MAMADOU, Chef d’État-Major des Armées ;

Général de brigade Freddy Johnson SAKAMA, Sous-chef d’État-Major chargé des opérations ;

Monsieur Ali DARRASSA, chef de l’UPC ;

Et plusieurs autres autorités militaires, civiles et représentants de la communauté locale.

Maloum (Ouaka) – Une avancée majeure a été enregistrée dans la mise en œuvre de l’accord de paix signé le 19 avril 2025 à N’Djamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés UPC et 3R. Ce samedi, plus de 300 ex-combattants de l’Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ont officiellement déposé les armes à Maloum, localité située à 50 km de Bambari, dans la commune de Ouro-Djafoun (préfecture de la Ouaka), informe l'État-major des armées.La cérémonie, à haute portée symbolique, a mobilisé d'importantes personnalités militaires et civiles des deux pays voisins. Étaient notamment présents :Cette opération de désarmement s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par le Président centrafricain Faustin Archange TOUADERA, exhortant les groupes armés à tourner la page de la violence pour réintégrer la République et participer à la reconstruction du pays.Le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) franchit ainsi une étape déterminante. Selon l’État-Major des Armées, cet acte marque une volonté claire de paix et de réconciliation nationale, et témoigne du succès de la stratégie de dialogue promue par les autorités.Les Forces Armées Centrafricaines (FACA) ont salué ce moment historique et réaffirmé leur détermination à accompagner le retour de la stabilité, le renforcement de la cohésion sociale et la restauration de l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national.