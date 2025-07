RCA : Vers la validation du schéma directeur des infrastructures frontalières à Bangui

La MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine) a déjà apporté son soutien au gouvernement dans l'implémentation du plan national de gestion des espaces frontaliers, notamment par la création du poste frontalier de Bémbéré.







Une fois validé, ce schéma directeur sera un outil essentiel pour la mobilisation de ressources nationales et internationales. Il permettra aux autorités de construire des postes mixtes frontaliers, dans le but d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens le long des frontières du pays.