Tchad : Accident sur l'axe Abéché-Mongo, quatre blessés et un véhicule de poisson renversé

L'accident est survenu à la suite de la crevaison d'un pneu arrière du véhicule. Cette défaillance technique a entraîné une perte de contrôle, provoquant le renversement du camion sur la chaussée.





Alerté, le Sous-préfet de Baro, Adelil Doumoullah Chogar, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Les autorités compétentes ont pris en charge les formalités administratives et ont organisé l'évacuation des blessés vers les structures sanitaires.







Cet accident souligne l'importance de l'axe Abéché-Mongo pour le transport de produits halieutiques depuis le lac Tchad, une activité économique essentielle pour la province. Les autorités en profitent pour rappeler l'importance cruciale de la vérification régulière de l'état des véhicules, et en particulier des pneumatiques, avant tout trajet, surtout avec des charges lourdes.





Les blessés font l'objet d'un suivi médical attentif, et les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.