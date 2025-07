Tchad-Cameroun : La FOSAT dénonce l’assassinat de Moussa Alhadji et exige des mesures immédiates

Alors qu’il était en mission de transport et s’était arrêté pour changer un pneu crevé, Moussa Alhadji a été sauvagement agressé par des individus embusqués dans la broussaille. Il a été poignardé à mort et éventré, dans un acte de violence qui a provoqué une onde de choc dans la communauté des transporteurs de la sous-région.



Les images du crime, qualifiées d’« effroyables » par les témoins et professionnels du secteur, ont ravivé les craintes liées à l’insécurité croissante sur les principaux corridors routiers d’Afrique centrale.



Dans un communiqué urgent, la Fédération des Organisations Syndicales Autonomes des Transports (FOSAT), par la voix de son président Lambert Onguene, a exprimé sa profonde indignation. Elle condamne fermement ce qu’elle qualifie d’« odieux assassinat » et interpelle les autorités camerounaises à « prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier, interpeller et juger les auteurs de ce crime barbare ».



La FOSAT adresse également ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu’à l’ensemble de la communauté des transporteurs du Cameroun, du Tchad et de toute l’Afrique centrale, se disant « terriblement choquée » par cet acte révélateur du climat d’insécurité qui règne toujours dans le secteur des transports en 2025.



Face à ce drame, la Fédération appelle à la création urgente d’un cadre de concertation régional impliquant tous les acteurs du transport : propriétaires de camions, chauffeurs, syndicats et autorités compétentes. Ce mécanisme de dialogue devra permettre d’apporter des réponses concrètes aux défis sécuritaires, logistiques et sociaux auxquels les transporteurs sont confrontés.



« Ce crime est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il est temps de transformer l’émotion en action, de sécuriser nos routes et de respecter ceux qui les empruntent chaque jour au péril de leur vie », conclut le communiqué.



L’ambassade du Tchad au Cameroun, informée du drame, a assisté aux obsèques du défunt à Yaoundé, organisées dans la dignité et le recueillement.