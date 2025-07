Tchad : Inauguration d’un nouveau Centre de santé à Nguiliti dans le Kanem

Le Médecin-Chef du district sanitaire de Mao, Dr Oufoulba Mounone Hervé, a salué l’ouverture de cette structure, la qualifiant de véritable progrès pour les habitants de Nguiliti et des localités avoisinantes. Il a également souligné que cette réalisation témoigne de l’engagement du donateur à accompagner les efforts du gouvernement en matière d’amélioration du bien-être de la population.



Dans son intervention, le préfet Brahim Alifa Ali a exprimé sa gratitude envers l’initiateur de ce projet, attendu de longue date par la population, notamment les personnes vulnérables. Il a félicité le personnel de santé de la province du Kanem pour leur dévouement et leur professionnalisme, et a affirmé que cette initiative s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays.



Tous les intervenants ont appelé les habitants de la zone à fréquenter régulièrement le nouveau centre de santé. La cérémonie s’est clôturée par la traditionnelle coupure de ruban, suivie d’une visite guidée des installations.