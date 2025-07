Tchad : La Ministre de l'Action Sociale apporte son soutien au Centre Béthanie à Massah

L'objectif de cette visite était d'évaluer les besoins du centre et de renforcer le soutien du Ministère aux structures œuvrant pour la protection de l’enfance. Sur place, la Ministre s’est entretenue avec le responsable du centre, M. Yagmy Dalgué Galley. Ce dernier a présenté les réalités du terrain, notamment les nombreuses difficultés auxquelles fait face l’établissement, telles que le manque de ressources matérielles et humaines, qui entravent son bon fonctionnement.





Le Centre Béthanie accueille, éduque et accompagne des enfants orphelins et abandonnés, dans un esprit de bienveillance et de solidarité. La délégation ministérielle a visité les locaux, a pris connaissance des conditions de vie des enfants et a procédé à un recensement des besoins les plus urgents.



Aide concrète et perspectives de partenariats

En droite ligne avec la vision du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, axée sur la solidarité et la protection sociale, la Ministre a remis au centre une aide composée de vivres et de produits non alimentaires. Elle a également annoncé que d'autres initiatives, en partenariat avec des acteurs humanitaires, seront mises en œuvre pour renforcer l’appui au centre.





Ces actions viseront non seulement à améliorer l’accueil et les soins des enfants en détresse, mais aussi à promouvoir la formation des mères en matière de nutrition et à accompagner les familles dans l’éducation de leurs enfants.