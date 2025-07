Cameroun : Le Président Paul Biya annonce sa candidature à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025

À 92 ans et après plus de quatre décennies à la tête de l'État, le Chef de l’État a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de la stabilité, du développement et du bien-être du peuple camerounais.



« Assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon accession à la magistrature suprême », a déclaré Paul Biya, soulignant les progrès réalisés au cours de son mandat.



Reconnaissant les nombreux défis posés par un environnement international incertain, le Président a souligné qu’il ne pouvait se dérober à sa mission, se disant prêt à continuer à répondre aux attentes du peuple.



« J’ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dix Régions de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 », a-t-il affirmé.



Le Chef de l’État a placé les femmes et les jeunes au centre de ses priorités pour ce nouveau mandat qu’il ambitionne. Il a réitéré sa détermination à relever les défis actuels aux côtés du peuple camerounais, concluant par un message d’espoir : « Le meilleur reste à venir. »



Une candidature qui suscite des réactions



Cette annonce vient confirmer une rumeur persistante dans les milieux politiques camerounais. Si certains y voient la continuité d’un leadership garant de stabilité, d’autres s’interrogent sur les perspectives de renouvellement politique dans un contexte marqué par une jeunesse dynamique et des aspirations au changement.



Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, entame ainsi une nouvelle course vers un potentiel neuvième mandat, dans un climat politique qui s’annonce à la fois tendu et scruté à l’échelle internationale.