Côte d'Ivoire : 155 militaires spécialisés pour renforcer les capacités des armées

L'événement a eu lieu en présence du Ministre d'État, Ministre de la Défense, ainsi que d'autres autorités militaires et civiles. C'est Monsieur N'Guessan Koffi, Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, qui a remis les parchemins aux stagiaires.





Le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées, a souligné l'importance de cette initiative, déclarant : "Former un soldat, c’est forger un pilier de la souveraineté nationale. Élever son niveau de compétence, c’est hausser le rempart de protection de la République". Depuis 2019, le Général Doumbia impulse cette dynamique de renforcement des capacités opérationnelles des Armées.





Afin d'optimiser les ressources humaines et de professionnaliser l'armée ivoirienne, le Ministère d'État, Ministère de la Défense, a autorisé un partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage pour la formation de ces militaires.