Tchad : Journée de salubrité à N'Djamena, un appel à l'engagement citoyen

Le député de la commune du 4ᵉ arrondissement de N’Djamena, Zakaria Warou Ali, a profité de cette activité communautaire de nettoyage pour exprimer sa reconnaissance envers la mairie de sa circonscription pour ses actions en matière de salubrité publique. Il a salué cette initiative comme un pas important vers l’amélioration du cadre de vie des habitants, la qualifiant de "démarche responsable" qu'il soutient pleinement.





Le député a ensuite lancé un appel aux associations locales, aux organisations de la société civile, et à l’ensemble des acteurs communautaires pour qu'ils s’impliquent davantage dans l’entretien de leur environnement. "C’est ensemble que nous pourrons bâtir un environnement sain et durable", a-t-il insisté. Il a également réaffirmé son engagement à porter la voix de ses concitoyens, plaidant pour que les besoins réels de la population du 4ᵉ arrondissement, notamment en matière d'hygiène et de propreté urbaine, soient pris en compte.





De son côté, la première adjointe au maire de la commune du 2ᵉ arrondissement, Mme Aché Ahmat Hamat, a exprimé sa gratitude envers les participants à cette activité citoyenne. Elle a souligné que cette action exemplaire témoigne de l’engagement de la société civile et de la population à faire de la commune un espace plus propre, plus sain et plus conscient des enjeux environnementaux et sociaux.





Mme Aché Ahmat Hamat a remercié chaleureusement les membres des associations, des organisations de la société civile, les services techniques, les volontaires et les habitants. Selon elle, un tel engagement est une source d’encouragement et prouve qu'il est possible d’améliorer la commune "main dans la main". Elle a réaffirmé sa disponibilité à accompagner et soutenir ce type d’actions citoyennes, qui s’inscrivent dans la dynamique du développement local et de la cohésion sociale.