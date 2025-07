Tchad : Sensibilisation des leaders religieux sur la prévention du choléra

Cette rencontre, qui s'est tenue au Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, a été marquée par un exposé détaillé. Le Chef de service-communication au COUSP, Abakar Nassour, a présenté des informations essentielles sur le choléra, incluant sa définition, ses causes, ses symptômes, ses modes de contamination et de prévention, sa période d’incubation et son traitement.





Abakar Nassour a instamment demandé aux prédicateurs de sensibiliser activement la population et de vulgariser les méthodes de prévention contre cette maladie.



Un engagement interconfessionnel pour la santé publique



Dinar Ibrahim, s'exprimant au nom de la plateforme interconfessionnelle, a salué cette initiative du ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Il a souligné l'importance de doter les prédicateurs des informations nécessaires pour la prévention des maladies, notamment le choléra. Il a également assuré le ministère du soutien et de la disponibilité de son organisation pour appuyer ses actions.





Djadda Ali Nanaye, directeur adjoint de la communication, de la traduction et de la promotion de la santé au ministère, a invité les participants à transmettre les notions acquises aux fidèles afin de prévenir les maladies, particulièrement en cette période de saison des pluies.