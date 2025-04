Tchad : Inauguration de la Radio "La Voie de l'Évangile" à Bébédjia (96.8 FM)

Après les chants des chorales et une prière dirigée par le pasteur de l'église locale, le président du conseil d'administration de la radio "La Voie de l'Évangile" de Bébédjia, Monsieur Moyombaye Urbain, a exprimé sa satisfaction quant à la présence des membres de la HAMA et des autorités locales. Il a souligné que leur présence témoigne de la volonté et de l'engagement à diffuser des informations constructives via la radio au bénéfice des auditeurs.





Le président du comité sous-préfectoral des églises des Assemblées Chrétiennes au Tchad de Bébédjia, Monsieur Belede Urbain, également pasteur à l'ACT n°5 de Bébédjia, a retracé les étapes qui ont conduit à l'implantation de la station radio "La Voie de l'Évangile" à Bébédjia. Il a exprimé sa gratitude envers la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel pour l'attribution de la fréquence, y voyant un signe d'engagement envers l'information et l'éducation de la population de la Nya.





Dans son allocution, le préfet du département de la Nya, le Général Youssouf Oumar Barh, a exhorté le conseil d'administration, les journalistes, les communicateurs et l'équipe technique de la radio à respecter scrupuleusement le cahier des charges afin de garantir une information de qualité pour la population. Il a insisté sur le rôle crucial de la véracité de l'information pour éviter la division au sein des communautés et prévenir la diffamation.





Monsieur Laouro Ngondje, conseiller à la HAMA et représentant du président de l'institution, a officiellement lancé la radio "La Voie de l'Évangile" de Bébédjia. Il a félicité les promoteurs de cette initiative, soulignant que cette radio contribuera à l'information, à la formation, à la moralisation, à l'éducation à la citoyenneté et au vivre-ensemble au sein de la communauté. Il a rappelé aux journalistes et communicateurs de la station l'importance de la liberté de la presse, tout en les appelant au respect strict de la ligne éditoriale de la radio.





La cérémonie s'est conclue par la signature du procès-verbal d'inauguration et la traditionnelle coupure du ruban.