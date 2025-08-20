Alwihda Info
TCHAD

Tchad : lancement de la semaine de l’arbre édition 2025 dans le Logone Occidental


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 20 Août 2025



Tchad : lancement de la semaine de l’arbre édition 2025 dans le Logone Occidental
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a présidé ce jour, la cérémonie de lancement de la semaine de l’arbre édition 2025.

Cet événement a eu lieu à l’école primaire des Assemblées de Dieu, située au quartier Tayé, dans le quatrième arrondissement municipal de la ville de Moundou.

Cette initiative qui vise à sensibiliser la population à l’importance de la protection de l’environnement, et à la préservation du patrimoine arboré, a réuni les autorités administratives, civiles et militaires de la province, les leaders d’associations et leaders traditionnels, ainsi que des religieux. Le directeur de l’école, Békanyo Osée, a exprimé sa gratitude envers la délégation provinciale de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Logone Occidental, pour avoir choisi son école comme lieu d’accueil de cet événement significatif.

Il a également souligné l’urgence d’un soutien des autorités pour protéger les jeunes plants de la cour, souvent menacés par les bétails des éleveurs vivant à proximité. Le délégué provincial de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Logone Occidental, Moussa Ahmat Djorou a souligné l'importance cruciale des arbres dans l’écosystème.

Par ailleurs, il a rappelé que l'arbre n'est pas seulement un ornement, mais une vie essentielle pour l’environnement et l’avenir de tous. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental a évoqué les efforts significatifs du gouvernement en matière de protection de l’environnement. Cependant, il a également noté que ces efforts n’ont pas produit les résultats escomptés en raison de plusieurs facteurs.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a invité la population à se mobiliser pour mener des actions concrètes en faveur de la préservation de l’environnement, notamment des activités de plantation d'arbres, de nettoyage des espaces publics et de sensibilisation sur l'importance de la protection de l’écosystème.


