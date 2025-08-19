Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, l'Association Sanabil Al-Salam honore les nouveaux bacheliers de la province


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 20 Août 2025



Tchad : à Abéché, l'Association Sanabil Al-Salam honore les nouveaux bacheliers de la province
L'Association Sanabil Al-Salam pour l'éducation et le développement social a organisé, le mardi 19 août 2025, une cérémonie pour honorer l'excellence des nouveaux bacheliers, session de juin 2025, au stade municipal d'Abéché.

Cette initiative vise à encourager la réussite et à rehausser le moral de nouveaux bacheliers à bien affronter les études supérieures. La cérémonie a réuni les autorités locales, les cadres de l'éducation, les enseignants, les parents, ainsi que familles et amis des lauréats.

Le président de l’Association, AbdelKerim Khalil, a souligné que l'organisation de cette cérémonie a pour objet de féliciter et encourager les lauréats à bien préparer les études supérieures. Il a ensuite remercié les autorités locales et les parents pour avoir participé à la réussite de cet événement. Il a enfin appelé le gouvernement à accompagner ces bacheliers afin d'étudier dans de bonnes conditions.

Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a salué l'importance de cette initiative qui cadre parfaitement avec la vision du gouvernement pour soutenir l'éducation.

Le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement, Madjambaye Djasra a apprécié à sa juste valeur cette initiative, avant de relever que l'éducation est la base du développement du pays, appréciant les efforts des enseignants. Il faut noter que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations honorifiques aux lauréats.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2025

Tchad : au Moyen-Chari, l’OIM soutient les communautés pour faire face aux inondations

Tchad : au Moyen-Chari, l’OIM soutient les communautés pour faire face aux inondations

Tchad : Le maire du 9ème arrondissement constate les dégâts des inondations après les dernières pluies Tchad : Le maire du 9ème arrondissement constate les dégâts des inondations après les dernières pluies 18/08/2025

Populaires

Tchad : réunion de prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et ses nouveaux collaborateurs

19/08/2025

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente

19/08/2025

Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt

19/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter