Tchad : à Abéché, l'Association Sanabil Al-Salam honore les nouveaux bacheliers de la province

L'Association Sanabil Al-Salam pour l'éducation et le développement social a organisé, le mardi 19 août 2025, une cérémonie pour honorer l'excellence des nouveaux bacheliers, session de juin 2025, au stade municipal d'Abéché.



Cette initiative vise à encourager la réussite et à rehausser le moral de nouveaux bacheliers à bien affronter les études supérieures. La cérémonie a réuni les autorités locales, les cadres de l'éducation, les enseignants, les parents, ainsi que familles et amis des lauréats.



Le président de l’Association, AbdelKerim Khalil, a souligné que l'organisation de cette cérémonie a pour objet de féliciter et encourager les lauréats à bien préparer les études supérieures. Il a ensuite remercié les autorités locales et les parents pour avoir participé à la réussite de cet événement. Il a enfin appelé le gouvernement à accompagner ces bacheliers afin d'étudier dans de bonnes conditions.



Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a salué l'importance de cette initiative qui cadre parfaitement avec la vision du gouvernement pour soutenir l'éducation.



Le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement, Madjambaye Djasra a apprécié à sa juste valeur cette initiative, avant de relever que l'éducation est la base du développement du pays, appréciant les efforts des enseignants. Il faut noter que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations honorifiques aux lauréats.