Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANNONCES

Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°001 pour acquisition de véhicules pour le Projet PIRECT (CEP-SNE)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2025


La République du Tchad a reçu financement de la Banque Africaine de Développement ci-après dénommée la Banque pour financer pour financer le Projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques Cameroun-Tchad (PIRECT), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition des moyens roulants. La Cellule d’Exécution des Projets de la Société Nationale d’Électricité (CEP SNE) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements en lot unique dans un délai de 90 jours ainsi qu’il suit :


Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°001 pour acquisition de véhicules pour le Projet PIRECT (CEP-SNE)



Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°001 pour acquisition de véhicules pour le Projet PIRECT (CEP-SNE)
Veuillez trouver ci-dessous, la version complète de l'Avis d'Appel d'Offres n°001 portant sur l'acquisition de véhicules (Projet PIRECT) :
avis_aao_n_001___pirect___acquisition_vehicules___ok.pdf AVIS AAO n°001 - PIRECT - Acquisition Véhicules - OK.pdf  (771.85 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2025

Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité 19/08/2025

Populaires

Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt

19/08/2025

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente

19/08/2025

Tchad : réunion de prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et ses nouveaux collaborateurs

19/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter