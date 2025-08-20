Veuillez trouver ci-dessous, la version complète de l'Avis d'Appel d'Offres n°001 portant sur l'acquisition de véhicules (Projet PIRECT) :
Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°001 pour acquisition de véhicules pour le Projet PIRECT (CEP-SNE)
La République du Tchad a reçu financement de la Banque Africaine de Développement ci-après dénommée la Banque pour financer pour financer le Projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques Cameroun-Tchad (PIRECT), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition des moyens roulants. La Cellule d’Exécution des Projets de la Société Nationale d’Électricité (CEP SNE) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements en lot unique dans un délai de 90 jours ainsi qu’il suit :
