Veuillez trouver ci-dessous, la version complète en format PDF de la relance de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt concernant ce poste de recrutement pour le compte du Programme SD3C :
Tchad : Relance Recrutement d'un Assistant Technique International pour l'appui à la Coordination du Programme SD3C
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Octobre 2025
Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), des dons et prêt en vue de financer les coûts du Programme conjoint Sahel en réponse aux défis du COVID-19, Conflits et changement climatique (SD3C) et envisage d'en faire partiellement usage pour s'adjoindre des services de conseil dispensés par un consultant individuel. L'objectif global de la mission est d'apporter un appui technique en matière d'ingénierie de projet à l'UGP du programme dans ses efforts d'opérationnalisation des dispositifs de planification, d'exécution et de suivi-évaluation pendant une durée de six (6) mois.
