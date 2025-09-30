Alwihda Info
Tchad : La Tchadienne de l’Électricité (TchadElec) lance un concours national pour l’élaboration de sa charte graphique officielle


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Septembre 2025


La Tchadienne de l’Électricité (TchadElec) donne la parole aux créatifs ! À travers un concours national, elle invite designers, étudiants et passionnés de graphisme à imaginer et réaliser sa future charte graphique, reflet de modernité, de transparence et d’innovation.


Image générée par l'IA.
Image générée par l'IA.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
