Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Trois jours après le PND, le Tchad lance son premier projet pour concrétiser les engagements d’Abu Dhabi


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Novembre 2025


N’Djamena, 13 novembre 2025 — À peine trois jours après la Table ronde du Plan National de Développement – Tchad Connexion 2030 à Abu Dhabi, le gouvernement tchadien passe déjà à l’action en lançant son premier projet opérationnel : un appel d’offres international pour développer des systèmes solaires autonomes et des réseaux électriques décentralisés.


Trois jours après le PND, le Tchad lance son premier projet pour concrétiser les engagements d’Abu Dhabi

Doté d’un financement initial de 120 millions de dollars, ce premier jalon marque la traduction immédiate des engagements pris devant les partenaires techniques et financiers. Il vise à renforcer rapidement l’accès à une électricité verte, fiable et abordable, en particulier dans les zones rurales et les villes secondaires.



Ce projet est mis en œuvre avec l’accompagnement de la Société Financière Internationale (SFI), qui agit comme Conseiller Principal de la Transaction auprès du Ministère de l’Eau et de l’Énergie. La SFI appuie la structuration, la préparation et le déploiement du programme, en mobilisant des solutions innovantes et des investissements privés pour accélérer la transition énergétique du pays.



L’initiative s’appuie également sur la plateforme Scaling Mini Grids (SMG) du Groupe de la Banque mondiale, offrant un cadre technique solide pour attirer des opérateurs privés et garantir une mise en œuvre rapide et à grande échelle.



Avec ce lancement en temps record, le Tchad démontre sa détermination à transformer les annonces du PND en actions concrètes, confirmant ainsi sa volonté de faire de Tchad Connexion 2030 un accélérateur réel de développement et d’inclusion pour les populations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

Tchad : à N’Djamena, quand l’imitation devient mode de vie, le nouveau visage de la jeunesse

Tchad : à N’Djamena, quand l’imitation devient mode de vie, le nouveau visage de la jeunesse

Rencontre entre l’ambassadeure du Tchad en Inde et une délégation de l’IIT Delhi Rencontre entre l’ambassadeure du Tchad en Inde et une délégation de l’IIT Delhi 14/11/2025

Populaires

PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?

13/11/2025

Tchad : examen des différents projets de l'association Bet Al-Nadjah en cours à Moundou

13/11/2025

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

13/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter