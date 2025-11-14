Trois jours après le PND, le Tchad lance son premier projet pour concrétiser les engagements d’Abu Dhabi



Doté d’un financement initial de 120 millions de dollars, ce premier jalon marque la traduction immédiate des engagements pris devant les partenaires techniques et financiers. Il vise à renforcer rapidement l’accès à une électricité verte, fiable et abordable, en particulier dans les zones rurales et les villes secondaires.







Ce projet est mis en œuvre avec l’accompagnement de la Société Financière Internationale (SFI), qui agit comme Conseiller Principal de la Transaction auprès du Ministère de l’Eau et de l’Énergie. La SFI appuie la structuration, la préparation et le déploiement du programme, en mobilisant des solutions innovantes et des investissements privés pour accélérer la transition énergétique du pays.







L’initiative s’appuie également sur la plateforme Scaling Mini Grids (SMG) du Groupe de la Banque mondiale, offrant un cadre technique solide pour attirer des opérateurs privés et garantir une mise en œuvre rapide et à grande échelle.







Avec ce lancement en temps record, le Tchad démontre sa détermination à transformer les annonces du PND en actions concrètes, confirmant ainsi sa volonté de faire de Tchad Connexion 2030 un accélérateur réel de développement et d’inclusion pour les populations.